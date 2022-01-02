Лондон, 2 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. 2 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в центральном матче 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Сесар Аспиликуэта, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич.

«Ливерпуль»: Кьювин Келлехэр, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Мохаммед Салах, Диогу Жота.

Ранее сообщалось, что нападающие «Челси» Тимо Вернер и Ромелу Лукаку пропустят матч с «Ливерпулем». У немца диагностирован коронавирус, бельгиец не попал в заявку из-за возможного конфликта с главным тренером Томас Тухелем.