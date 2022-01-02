Лидс, Великобритания, , 19:28 — REGNUM «Лидс Юнайтед» одержал уверенную победу над «Бернли» со счетом 3:1. Матч 21-го тура АПЛ сезона 2021/22 проходил 2 января в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Забитые мячи: Джек Харрисон (39') — 1:0, Максвелл Корне (54') — 1:1, Стюарт Даллас (71' Матеуш Клих) — 2:1, Даниэль Джеймс (90+2' Джо Гельхардт) — 3:1.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Саймон Бек и Эдриан Холмс. Резервный судья — Майкл Солсбери.

Последние три встречи «Лидс Юнайтед» завершились поражениями команды Марсело Бьелсы от «Челси» (2:3), «Манчестер Сити» (0:7) и лондонского «Арсенала» (1:4).