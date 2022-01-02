В Самарской области три человека насмерть отравились угарным газом
Самара, 2 января, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Борском районе Самарской области в результате отравления угарным газом погибли три человека. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Tacinskaya.ru
МВД РФ
ЧП произошло в частном жилом доме в населенном пункте Старая Таволжанка.
«От отравления угарным газом … погибли три человека», — сказал источник.
В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия и личности погибших.
Другие подробности пока не известны.