Самара, 2 января, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Борском районе Самарской области в результате отравления угарным газом погибли три человека. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Tacinskaya.ru МВД РФ

ЧП произошло в частном жилом доме в населенном пункте Старая Таволжанка.

«От отравления угарным газом … погибли три человека», — сказал источник.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия и личности погибших.

Другие подробности пока не известны.