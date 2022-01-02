Афины , 2 января, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Греция подтвердила 17 633 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 2 января.

Греция

С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 258 495 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зафиксирован 61 случай смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 910 человек.

В общей сложности 626 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 63 года, и 80,7% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 30 010 заражений и 59 смертей.