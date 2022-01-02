Сочи, Краснодарский край, 2 января, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Огромные очереди выстроились на горнолыжных курортах в Сочи к подъемникам, видео появились в социальных сетях 2 января.

Красная-поляна.рф Канатная дорога

На кадрах видно, что огромная очередь из отдыхающих выстроилась на десятки метров. Причиной такого скопления людей стало закрытие части трасс из-за опасности схода лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края и Сочи действуют штормовые предупреждения из-за опасности схода лавин.