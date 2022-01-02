Киев, , 19:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные направления государственной политики страны на 2022 год. Об этом он написал в статье для издания НВ.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Зеленский назвал одним из приоритетов госполитики в текущем году борьбу с COVID-19 и вакцинацию.

По его словам, Украина предложила гражданам американские, европейские и китайскую вакцины на выбор, чем «могут похвастаться далеко не все государства».

Другим приоритетным направлением президент Украины назвал судебную реформу, которую Зеленский сравнил с прививкой от «коррумпированности и предвзятости судей».

Кроме того, он заявил об укреплении финансового сектора страны, Нацбанка, антикоррупционных институтов, запуске второго уровня пенсионной системы, антибюрократической реформе и начале действия антиолигархического закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у спецслужб России якобы есть компромат на президента страны Владимира Зеленского, поэтому украинский лидер хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

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