Кабул, , 19:09 — REGNUM Афганские спецслужбы вылили около 3000 литров алкоголя в канал Кабула в знак готовности новых властей обеспечить сухой закон в стране, заявило Главное управление разведки (GDI) 2 декабря.

«Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и доставки алкоголя», — отметил представитель разведки, передает ИА Красная Весна.

Неизвестно, когда именно был проведен этот рейд и сама акция, попавшая на видео. Однако в заявлении указано, что во время операции были арестованы три крупных торговца спиртным.

Напомним, продажа и употребление алкоголя были запрещены еще при предыдущем режиме, поддерживаемом Западом. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили жестко противостоять пьянству.