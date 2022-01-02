Киев, , 19:07 — REGNUM Телефонный разговор между главой Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом, который состоится 2 января, пройдет после 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на странице в соцсети Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден President.gov.ua

«Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня (2 января) после 22:00 по Киеву (23:00 мск)», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом 2 января.

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