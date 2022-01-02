Брентфорд, Великобритания, , 19:05 — REGNUM Сегодня, 2 января, в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» футбольный клуб «Брентфорд» одержал волевую победу над «Астон Виллой» со счетом 2:1. Матч проходил в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.

Первый мяч на шестнадцатой минуте встречи забил экс-нападающий сборной Англии Дэнни Ингз после передачи Эмилиано Буэндиа — 0:1. Через 26 минут Йоан Висса вернул хозяев в игру — 1:1. В конце матча защитник «Брентфорда» и молодежной сборной Дании Мадс Расмуссен забил победный мяч в ворота Дамиана Мартинеса — 2:1.

Желтые карточки: Джейкоб Рэмзи — 30', Франк Ониика — 31', Айвен Тоуни — 77', Джон Макгинн — 89'.

Составы команд:

«Брентфорд»: Альваро Исо, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Мадс Бек Серенсен, Кристиан Нергор, Сержи Канос (Саман Гходдос, 54'), Матиас Йенсен (Шендон Батист, 61'), Франк Ониика (Виталий Джанельт, 80'), Мадс Расмуссен, Йоан Висса, Айвен Тоуни.

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндиа, Бертран Траоре (80'), Джейкоб Рэмзи (Морган Сансон, 69'), Дэнни Ингз.

Статистика матча («Брентфорд"/ «Астон Вилла»)

Удары 10/16

Удары в створ 4/5

Владение 45%/55%

Угловые 3/7

Нарушения 17/11

«Брентфорд», набрав 23 очка, обошел «Саутгемптон» и «Астон Виллу» и поднялся на двенадцатую строчку. Подопечные Стивена Джеррара с 22-мя очками опустились на тринадцатое место.