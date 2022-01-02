Ливерпуль, Великобритания, 2 января, 2022, 18:58 — ИА Регнум. 2 января в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 уступил «Брайтону». Основное время встречи завершилось со счетом 2:3. Об этом сообщил корреспондент

Www.nufc.co.uk Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес

Оба мяча «ирисок» забил 20-летний английский нападающий Энтони Гордон на 53-й и 76-й минутах. В составе гостей забитыми мячами отметились Алексис МакАллистер (Нил Мопе 3', Энок Мвепу, 71') и Дэн Бюрн (Энок Мвепу, 21').

Желтые карточки получили Джонджо Кенни (9') и Адам Уэбстер (63'). На матче работала бригада арбитров во глав с Джоном Бруксом. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Джеймс Мейнуоринг.

«Брайтон», одержав шестую победу в сезоне и набрав 27 очков, поднялся на восьмое место. «Эвертон» с девятнадцатью очками остался на пятнадцатой позиции.