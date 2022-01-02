Рига, , 18:53 — REGNUM В Латвии возбудили более 50 уголовных дел в связи с подозрением о фиктивной вакцинации от COVID-19, говорится в пресс-релизе полиции республики.

Полиция Gorod.lv

«В делопроизводстве находятся 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, а также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой сертификатов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря 2021 года тысячи строителей и специалистов в Латвии не могут выполнять свои привычные обязанности из-за отсутствия ковид-сертификата. Это затрудняет завершение крупных общественных объектов в предусмотренные договорами сроки.

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