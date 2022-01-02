Уфа, 2 января, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В Благовещенском районе Башкирии столкнулись два транспортных средства — Renault Megane и Mitsubishi Pajero. Об этом сообщает прокуратура республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 2 января на 46 км автодороги Уфа — Бирск — Янаул. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще трое пострадали.

«По данному факту органами полиции организована доследственная проверка, — говорится в сообщении. — Ход и ее результаты находятся на контроле Благовещенской межрайонной прокуратуры».

Причины аварии пока не известны.