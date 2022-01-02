Куала-Лумпур, 2 января 2022, 18:46 — REGNUM Семь штатов в Малайзии пострадали в результате наводнения, сообщает 2 января Reuters.
Штаты Келантан, Паханг, Теренггану, Малакка, Джохор, Сабах, Негери-Сембилан пострадали от сильного наводнения. Около 9 тыс. человек перевезены в пункты оказания помощи, передает ИА Красная Весна.
В общей сложности 125 тыс. 490 человек пострадали от наводнений по всей стране, 117 тыс. эвакуированных вернулись домой.
По данным спасательных служб, всего погибли 50 человек, 2 — пропали без вести. Поиск пострадавших продолжается, на месте ЧП работают спасательные бригады.
Наводнения являются привычной вещью для восточного побережья Малайзии. Сезон проливных дождей продолжается с октября по март.