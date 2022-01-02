Париж, , 18:43 — REGNUM Флаг Евросоюза (ЕС), которым заменили французский трехцветный флаг под сводами Триумфальной арки, ночью сняли. Об этом 2 января передает Le Parisien.

Флаг ЕС, установленный 31 декабря под Триумфальной аркой над могилой Неизвестного солдата, был без огласки снят в ночь на 2 января по распоряжению властей. На такой шаг администрацию вынудила широкая общественная критика, развернувшаяся вокруг замены флага в первый день нового года, пишет ИА Красная Весна.

Установка флага ЕС под Триумфальной аркой в ознаменование председательства Франции в ЕС вызвала гневные реплики со стороны как правых, так и левых политиков.

Свой голос в защиту трехцветного флага дали отстаивающие Frexit и выход страны из НАТО центристские политики Флориан Филиппо (лидер «Патриотов») и Франсуа Асселино (лидер Республиканского народного союза).

Напомним, оправдывая замену флага, госсекретарь по европейским делам Клеман Бон заявил, что «это символическая и временная инициатива, которая сопровождает 1 января и начало председательства Франции в Совете ЕС», и что европейский флаг будет снят через «несколько дней», а французский флаг «естественно вновь установлен».

Отметим, к настоящему моменту под Триумфальной аркой на площади Этуаль нет никакого флага.