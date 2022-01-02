Дублин, , 18:37 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Михол Мартин обвинил оппозиционную партию «Шинн Фейн» за то, что они поддерживают Россию и ее президента Владимира Путина.

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«Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены «Шинн Фейн» промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной», — цитирует его The Irish Times.

Он также назвал необычным тот факт, что члены партии за последние несколько лет «никогда не критиковали Россию и Путина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в случае введения новых американских санкций в отношении России может произойти полный разрыв отношений между нашей страной и США. Об этом в ходе телефонного разговора предупредил своего американского коллегу Джо Байдена президент РФ Владимир Путин.

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