Новосибирск, 2 января 2022, 18:38 — REGNUM Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку доводов новосибирских активистов, которые требуют отменить выступление немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Концерт должен состояться в Новосибирске в конце января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Общественные активисты просят противодействовать «антикультурным явлениям».
Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления СК России Антону Бадулину организовать проверку доводов общественников и доложить о результатах.