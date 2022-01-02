Новосибирск, 2 января, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку доводов новосибирских активистов, которые требуют отменить выступление немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Концерт должен состояться в Новосибирске в конце января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Общественные активисты просят противодействовать «антикультурным явлениям».

Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления СК России Антону Бадулину организовать проверку доводов общественников и доложить о результатах.