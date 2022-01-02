Москва, , 18:33 — REGNUM Визит президента Молдавии Майи Санду в Россию может состояться тогда, когда будет «сформирована содержательная повестка дня». Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

«Этот вопрос (возможный визит Санду в Россию) российская сторона уже неоднократно комментировала — говорить о таком визите можно будет тогда, когда для этого будет сформирована содержательная повестка дня», — сказал Руденко.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что в Молдавии нужна альтернатива действующему правительству республики.