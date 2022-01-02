* запрещённая в России организация

Кабул, , 18:29 — REGNUM Абдул Бари Омар, заместитель главы министра здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции в Кабуле 1 января, что Всемирный банк не поддерживает афганские больницы, передает «8 Собх».

«Всемирный банк обещал поддерживать афганские больницы до 2024 года, но прекратил поддержку сектора здравоохранения после того, как мы взяли страну под свой контроль», — сказал официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заместитель министра здравоохранения заявил, что Всемирный банк также прекратил поддержку проекта по COVID-19.

Он добавил, что министерство финансов правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не выделило средств на борьбу с коронавирусом.

Должностные лица министерства заявили, что делают все от них зависящее, чтобы спасти сектор здравоохранения Афганистана, подчеркнув, что приостановка финансирования создала серьезные проблемы для сектора.

Заместитель министра добавил, что наркоманов лечат без поддержки международного сообщества. Он также отметил, что около 3,2 миллиона детей в стране не доедают.

Он подчеркнул, что сектор здравоохранения Афганистана сталкивается с проблемой некачественных лекарств, отсутствием продовольственной безопасности и их побочными эффектами.

По словам представителей министерства здравоохранения, за последние четыре месяца было госпитализировано 6990 наркоманов.

Всемирный банк прекратил оказывать помощь сектору здравоохранения Афганистана, положение которого ВОЗ назвала катастрофическим, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул.