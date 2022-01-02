* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят международного признания, они должны изменить свою политику.

На пресс-конференции в Вашингтоне 2 января он призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «обеспечить соблюдение прав человека, разрешить протесты, прекратить акты мести и бороться с терроризмом».

Госсекретарь США заявил, что они рассматривают варианты вливания ликвидности в разрушенную экономику Афганистана. Он добавил, что Соединенные Штаты и их союзники, изучая способы вливания большей ликвидности в афганскую экономику, стараются предусмотреть, чтобы эти средства не попали в руки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выдали несколько публичных разрешений, чтобы гарантировать, что другие страны и учреждения могли свободно оказывать помощь Афганистану.