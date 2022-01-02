Кабул, , 18:20 — REGNUM Заместитель председателя Совета шиитских улемов Афганистана объявил, что «мученик Сардар Касим Сулеймани стремился обеспечить достойную жизнь населению региона и принял мученическую смерть во имя защиты ислама и мусульман».

Как сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним», устад (учитель, наставник) Мохаммад Акбари, член Совета шиитских улемов Афганистана, заявил по случаю второй годовщины мученической смерти генерала Касема Сулеймани, командующего отрядами «Аль-Кодс», что он «принял мученическую смерть в защиту ислама и мусульман».

Он заявил, что Сулеймани хотел, чтобы народы региона «жили достойно под знаменем ислама и были свободны от господства глобального диктата».

Устад Акбари также заявил, что Сардар Сулеймани ненавистен Соединенным Штатам, потому что «он выступал против западного и американского господства в регионе, боролся с ним и призывал других сопротивляться».

Генерал-майор Касем Сулеймани, погиб 3 января 2020 года в результате удара американского беспилотника во время деловой поездки в аэропорт Багдада на встречу со своими союзниками.

Силы «Кудс», также встречаются варианты«Кодс» и «Аль-Кудс» — военное подразделение специального назначенияКорпуса стражей исламской революции (КСИР), элитное военно-политическое формирование Исламской Республики Иран. Отвечает за осуществление специальных операций за пределами территории Ирана.