Осло, , 18:20 — REGNUM Осуждённый за убийство 77 человек в 2011 году и желающий выйти из тюрьмы условно-досрочно норвежский террорист Андерс Брейвик может совершить новое преступление. Об этом заявила государственный прокурор Хульда Карлсдоттир.

Андерс Брейвик — лидер всемирного счастья Flashnord.com

«По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним (Брейвиком) дело, а также новой оценке риска, проведенной психиатром, мы считаем, что всё ещё существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьезное преступление», — цитирует ее газета Dagsavisen.

Как сообщало ИА REGNUM, Андерс Беринг Брейвик осужден за совершение террористических актов в Норвегии. 22 июля 2011 года он организовал два крупных теракта, в результате которых погибли 77 человек. Многие из жертв террориста были детьми, убитыми в детском лагере на острове Утёйа.

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