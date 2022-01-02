Запорожье, Украина, , 18:13 — REGNUM На Украине в результате взрыва петарды госпитализировали 13-летнего подростка. Об этом 2 января сообщили в Территориальном медицинском объединении «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Запорожского областного совета.

Взрыв петарды

ЧП произошло на ул. Лахтинской в Запорожье.

Подросток, который высыпал содержимое петарды и поджег его, получил многочисленные ожоги.

«После оказания медицинской помощи с термическим ожогом пламенем правой кости I—II степени парень был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не сообщаются.