Краснодар, , 18:09 — REGNUM Оплата пользования парковками в Краснодаре с 10 января будет дифференцированной, сообщили в пресс-службе администрации города.

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это необходимо для разгрузки центра города. Также новый тариф поспособствует уменьшению заторов и созданию приоритета для общественного транспорта», — уточнили в мэрии.

Парковки разделены на пять зон. Наиболее высокая цена предлагается для парковки на Привокзальной площади — 100 рублей в час, в центре тариф составит 60 рублей в час, в других зонах тариф составит от 50 до 30 рублей.

С 2014 года в Краснодаре было создано 266 платных парковок общей вместимостью 8091 машиномест, сейчас стоимость парковки составляет 30 рублей в час.