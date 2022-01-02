Эр-Рияд, 2 января, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «Камаз-мастер» одержал победу на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Дистанция спецучастка составила 333 км.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» 1 место в номинации «Спорт» для профессионалов: Михаил Колесников, «Чемпионы Дакара»

Гонка проходит в Саудовской Аравии. Вторым финишировал экипаж Эдуарда Николаева (также «Камаз-мастер»). Третьим стал экипаж Алеша Лопрайса из Instaforex Loprais Praga (Чехия).

Второй этап ралли-марафона состоится 3 января.

Отметим, команда «КАМАЗ-мастер», созданная в 1988 году, по праву считается сильнейшей в мире в классе гоночных грузовиков. Она 18 раз становилась победителем гонки «Дакар». Успехи команды ярко показывают потенциал отечественного автомобилестроения. Каждый год специалисты завода вносят улучшения в конструкцию, что позволяет много лет прочно удерживать лидирующие позиции в этом крайне сложном виде спорта.