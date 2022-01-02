Лондон, , 18:07 — REGNUM 2 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что лондонский «Тоттенхэм» в ближайшее время объявит о продлении контракта с 35-летним голкипером сборной Франции Уго Льорисом. Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2023 года.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заинтересован в том, чтобы Льорис остался в команде еще на несколько лет. Резервным голкипером в составе «шпор» является Пьерлуиджи Голлини, перешедший в лондонский клуб 24 июля 2021 года из «Аталанты» на правах аренды.

В текущем сезоне Уго Льорис сыграл в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил двадцать мячей. В восемнадцати матчах голкиперу удалось восемь раз сохранить ворота в неприкосновенности.