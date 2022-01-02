Анапа, Краснодарский край, 2 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Спасатели откачивают воду с ряда дворовых территорий в Анапе после сильных дождей 2 января, сообщили в региональном оперативном штабе Краснодарского края.

Ливень

«Особенно пострадали дворовые территории, не оборудованные водоотводными стоками, в станице Анапской по улицам Советской, Лермонтова, Зеленой, Станичной, а также микрорайоне Алексеевка города-курорта», — сообщили в оперштабе.

В настоящее время ведутся работы по расчистке русла реки Безымянной, также производится откачка воды из дворов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 января, в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.