Хетафе, Испания, 2 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. 2 января «Хетафе» в матче 19-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал сенсационную победу над мадридским «Реалом» со счетом 1:0. Встреча проходила в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес».

Мадридский «Реал»

Единственный мяч на девятой минуте встречи забил 24-летний нападающий сборной Турции Энес Унал. Этот мяч стал для форварда шестым в текущем сезоне испанской Примеры.

Желтые карточки получили Родриго (22'), Карло Анчелотти (41'), Дамиан Суарес (56'), Мауро Арамбарри (82'), Каземиро (87') и Матиас Оливейра (90+6').

Составы команд:

«Хетафе»: Сория, Кабако (Ньом, 83'), Куэнка, Оливейра, Суарес, Митрович, Аленья (Луиш, 74'), Арамбарри, Максимович, Унал (Янкто, 83'), Рамирес (Мата, 64').

«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 46'), Васкес (Питер, 85'), Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 85'), Асенсио (Азар, 46'), Родриго (Диас, 67'), Бензема.

«Хетафе», одержав четвертую победу в сезоне и набрав восемнадцать очков, поднялся на шестнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Реал» с 46-ю очками остался на первом месте.