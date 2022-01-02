Кемерово, , 18:00 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 января, за сутки выявили 292 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 303 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 329 пациентов выздоровели, пятеро скончались. Помощь медиков получают 7111 пациентов с коронавирусом. В стационарах и на домашнем карантине находится 6988 человек.

Всего в регионе выявили уже 85 846 случаев заражения коронавирусом, 77 012 человек выздоровели, 1723 пациента скончались.