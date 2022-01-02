2 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя министра здравоохранения Украины, главного санитарного врача страны Игоря Кузина о том, что со второй половины января и в феврале текущего года на Украине ожидают роста заболеваемости COVID-19, обусловленного штаммом «Омикрон».

Оксана Переможенко, , 19:06 — REGNUM Со второй половины января и в феврале текущего года на Украине ожидают роста заболеваемости COVID-19, обусловленного штаммом «Омикрон». Об этом, как сообщает ИА Укринформ, рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом Омикрон», — сказал он.

Прогноз чиновника обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Крокодил». Многие с усталостью отреагировали на подобный прогноз, отметив также, что, вероятно, в это время есть угроза протестов из-за проблем с электричеством и власть может закрыть жителей страны «по домам».

«Опять панику нагнетают. При этих словах нам всем надлежит в белых тапочках медленно ползти в сторону кладбища, что ли?» — задался вопросом Евгений.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин Moz.gov.ua

«Вангует», — иронизирует Olga.

«Достали! Опять мелкий бизнес будут кошмарить…» — добавил Blablabla1985.

«Бунтов боятся?» — поинтересовался egoriann, вероятно, имея ввиду то, что в этот период под предлогом роста заболеваемости будет ужесточение противовирусных мер.

«Готовятся к протестам заранее. Ну-ну», — отреагировал stas.

«А в конце марта [вирус] уйдёт отдыхать до следующего осенне-зимнего периода», — иронизирует Андрей.

«Если не повысить тарифы — «Омикрон» нападет!» — шутит Андрей.

«То Путиным кошмарят, то «Омикроном»…» — с сарказмом добавил FREEDOM.

«Ему сам «Омикрон» сообщил?» — пошутила Natali I.

«Просим уточнить конкретный день и время (желательно часы и минуты). Надо будет подготовиться к накрытию», — не без иронии написал Анатолий П.

«С ВОЗ довели санитарному врачу график, вот он и ретранслирует», — пишет Salim.

«Хоть бы что-то хорошее людям сказал», — отметил Андрей.

«И Путин, и «Омикрон» накроет одновременно», — смеется Lyudmila.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Методичка поступила с ВОЗ», — отреагировала Alisa Fox.

«А откуда такие знания?! Сами распространять будут?!» — с сарказмом поинтересовался Александр.

«А на праздники вирусы никого не берут?» — в шутку задался вопросом Alex.

«Спасибо за весёлое начало года…» — с сарказмом написал Влад.

«Всё согласно расписанию!» — отреагировал Иван С.

«Вирус ему это сам доложил?! Пугает людей…» — пишет Алексей Инкогнито.

«Звучит уж как-то жизнеутверждающе», — с сарказмом добавила Viola B.

«Пишите сразу, сколько будет длиться карантин, сколько ещё заведений закроются потому, что не переживут локдаун. И самое главное — сколько вы бабок… [украдете]», — не выдержал Игорь.

«Ага, как только начнутся перебои с электричеством. Нас всех закроют по домам и не разрешат митинговать…» — отметил Дима Х.

«Омикрон» по структуре мутации может стать последней волной, естественной вакциной от короны. Дальше, даст Бог (больше надеяться не на кого), станет сезонным заболеванием, как грипп и ОРВИ», — подытожил Andrey Petrovich.