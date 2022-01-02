Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге в первый день 2022 года прививку от коронавирусной инфекции сделали более 300 горожан. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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«1 января 2022 года 340 петербуржцев пришли в пункты вакцинации привиться от СOVID-19», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге полностью вакцинированы от коронавируса 2 млн 704 тыс. 763 горожан.

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