Лондон, 2 января, 2022, 17:49 — ИА Регнум. 2 января издание ABC сообщило, что мадридский «Реал» намерен отказаться от идеи подписания 28-летнего центрального защитника лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигера из-за требований футболиста по зарплате.

Pixabay.com «Челси»

Ранее сообщалось, что Рюдигер также не спешит продлить контракт с лондонским клубом, требуя повышение зарплаты.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 24-х матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также немец получил пять желтых карточек.

Антонио Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из итальянской «Ромы» за 35 миллионов евро. Текущее соглашение Рюдигера с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2022 года. В июне футболист станет свободным агентом.