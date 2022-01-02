Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Агент 24-летнего бразильского защитника римского «Лацио» Луиса Фелипе Стефано Кастанья прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны санкт-петербургского «Зенита».

ФК «Лацио»

«"Зенит» — большой клуб, но со мной оттуда никто не связывался. Это все слухи», — цитирует Стефано Кастанью издание Metaratings.

В текущем сезоне Луис Фелипе принял участие в 21-м матче за «орлят» во всех турнирах, в которых получил семь желтых и одну красную карточки.

Луис Фелипе перешел в «Лацио» 30 августа 2016 года из бразильского клуба «Итуано» за 750 тысяч евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает центрального защитника в 18 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «орлятами» рассчитано до 30 июня 2022 года.