Лондон, , 17:35 — REGNUM 28-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит сегодняшнюю игру 21-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Ливерпулем». Футболист не попал в заявку на матч. Об этом также сообщило издание Sky Sports.

Ромелу Лукаку Fifa.com

Сообщается, что это может быть связано с последним интервью бельгийского нападающего, в котором футболист признался, что недоволен своей ролью в команде и работой главного тренера Томаса Тухеля.

Ромелу Лукаку перешел в «Челси» 12 августа 2021 года из миланского «Интера» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне бельгийский нападающий отметился семью забитыми мячами в восемнадцати матчах за лондонский клуб во всех турнирах.