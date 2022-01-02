Вильнюс, , 17:33 — REGNUM Председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас призвал продлить чрезвычайное положение, действующее в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом 2 января сообщает агентство ELTA.

«Если мы откажемся от режима чрезвычайного положения, эффективно способствовавшего сдерживанию потока нелегальных мигрантов, это может послужить для них сигналом новых возможностей перехода границы, поэтому данный режим, несмотря на стабилизацию положения, должен быть сохранен», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября чрезвычайное положение было введено на расстоянии 5 км от приграничной зоны вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, ранее проникших в Литву.

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