Вильнюс, 2 января 2022, 17:33 — REGNUM Председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас призвал продлить чрезвычайное положение, действующее в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом 2 января сообщает агентство ELTA.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября чрезвычайное положение было введено на расстоянии 5 км от приграничной зоны вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, ранее проникших в Литву.
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