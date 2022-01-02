Киев, 2 января, 2022, 17:31 — ИА Регнум. У спецслужб России якобы есть компромат на президента Украины Владимира Зеленского, поэтому украинский лидер хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Мне кажется, что такая поездка (Зеленского в Россию) означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично, — сказал Луценко. — Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него».

При этом он добавил, что опасно отпускать Зеленского в Россию в «таком состоянии».

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы согласится на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, если последний «уничтожит политическую карьеру» экс-украинского лидера Петра Порошенко.