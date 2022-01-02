Москва, , 17:26 — REGNUM На Московской кольцевой автодороге (МКАД) 2 января произошло ДТП с участием грузового автомобиля марки «КАМАЗ» и легковым «Mercedes». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление ГИБДД по Москве.

ДТП 56.мвд.рф

Авария произошла на 47-м километре внутренней стороны МКАД. По имеющейся информации, водитель автомобиля «Мercedes» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

«В результате происшествия водитель «Мercedes» от полученных травм скончался на месте, его пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована», — сообщили в городском управлении ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 января на трассе в Скопинском районе Рязанской области рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, столкнулся с опорой моста. Погибли пять человек, 12 госпитализированы, в том числе трое — в тяжёлом состоянии. Возбуждено два уголовных дела.

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