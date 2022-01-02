Мадрид, , 17:24 — REGNUM Сегодня, 2 января, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче девятнадцатого тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Игроки «Атлетико» Atleticodemadrid.com

Стартовые составы команд:

«Атлетико» (расстановка 4−4-2): Ян Облак — Ренан Лоди, Марио Эрмосо Кансеко, Хосе Хименес, Киран Триппьер — Тома Лемар, Родриго Де Пауль, Жоффрей Кондогбья, Янник Феррейра Карраско — Луис Суарес, Анхель Корреа.

«Райо Вальекано» (расстановка 4−2-3−1): Люка Зидан — Фран Гарсия, Эстебан Савельич, Никола Мараш, Иван Баллиу — Санти Комесанья, Оскар Валентин — Исаак Паласон, Унаи Лопес, Кевин Родригес — Серхио Гвардиола.

На данный момент после восемнадцати сыгранных туров мадридское «Атлетико», одержав восемь побед и набрав 29 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Райо Вальекано» с 30-ю очками расположился позицией выше.