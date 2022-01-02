Москва, , 17:26 — REGNUM Сотрудники строительных компаний, которые участвовали в государственной программе по обновлению Байкало-Амурской магистрали (БАМа), получили высокие награды. Соответствующий указ подписал накануне Нового года, 31 декабря 2021 года, президент РФ Владимир Путин.

БАМ Lupus-sapiens

Указ главы государства опубликован на информационно-правовом портале. В зависимости от заслуг сотрудники строительных компаний получили разные награды. Так, президент особо отметил работу по строительству социально важных объектов Ольги Водневой, заместителя гендиректора по международному сотрудничеству «УФСК Мост», члену совета директоров «УСК Мост». Водневу наградили орденом Дружбы.

Другие топ-менеджеры группы компаний СК «Мост» также удостоились признания со стороны лидера страны. Наградой была отмечена и заместитель гендиректора по ценообразованию компании «Строй-Трест» Вера Невская. Получили приятное известие и сотрудники «Бамтоннельстрой-Мост»: заместитель генерального директора по спецпроектам Александр Вольнов и руководитель проекта Ирина Каровская. А советник председателя совета директоров по тоннельным проектам этой компании Василий Фомин теперь носит орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Однако это далеко не все. Другие сотрудники лидирующего холдинга страны в строительной сфере тоже удостоились признания своих трудов. Представители сферы стали обладателями ордена Александра Невского, ордена Почета, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» различных степеней. Сотрудники этого холдинга создали и другие масштабные проекты, среди которых мост на остров Русский во Владивостоке, порта Сабетта на Ямале и инфраструктурные объекты для Олимпиады в Сочи.