Манчестер, Великобритания, 2 января 2022, 17:20 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов по футболу Донни ван де Бек останется в манчестерском клубе как минимум до конца сезона. В этом заинтересован главный тренер «манкунианцев» Ральф Рангник.
«Я верю, что нам удастся сохранить Донни ван де Бека. Он должен остаться здесь до конца сезона. На прошлой неделе у нас с ним был диалог. Думаем, что выступление за наш клуб позволит ему вернуться в сборную Нидерландов», — цитирует Рангника итальянский журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Донни ван де Бек сыграл в двенадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, проведя на поле лишь 362 минуты и забив один мяч в ворота «Уотфорда».