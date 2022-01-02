Манчестер, Великобритания, 2 января, 2022, 17:20 — ИА Регнум. 24-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов по футболу Донни ван де Бек останется в манчестерском клубе как минимум до конца сезона. В этом заинтересован главный тренер «манкунианцев» Ральф Рангник.

Femke Kruize Донни Ван Де Бек

«Я верю, что нам удастся сохранить Донни ван де Бека. Он должен остаться здесь до конца сезона. На прошлой неделе у нас с ним был диалог. Думаем, что выступление за наш клуб позволит ему вернуться в сборную Нидерландов», — цитирует Рангника итальянский журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Донни ван де Бек сыграл в двенадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, проведя на поле лишь 362 минуты и забив один мяч в ворота «Уотфорда».