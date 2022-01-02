Хельсинки, , 17:19 — REGNUM Финляндия сохраняет возможности подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс, объявила в своем новогоднем обращении к гражданам премьер-министр страны Санна Марин.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«У нас также есть возможность подать заявку на членство в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и считать ее реальной, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе новогоднего обращения заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности.

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