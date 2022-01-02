Манчестер, Великобритания, 2 января, 2022, 17:15 — ИА Регнум. 2 января главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник опроверг информацию о возможном уходе 34-летнего таранного форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани в зимнее трансферное окно.

Ailura Эдинсон Кавани

«Кавани не покинет «МЮ» в январе. Мы с ним поговорили, и он знает, что я ни за что не отпущу его. Он нам нужен», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что переговоры «Барселоны» с Эдинсоном Кавани по его возможному переходу в зимнее трансферное окно сорвались.

В текущем сезоне Эдинсон Кавани принял участие в семи турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».