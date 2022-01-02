Вашингтон, 2 января 2022, 17:12 — REGNUM Поздравление президента Соединенных Штатов Джо Байдена с Новым годом вызвало критику в свой адрес.
https://twitter.com/JoeBiden/status/1477340350947725312
Так, глава Белого дома опубликовал фотографию в Twitter, сопроводив ее обещанием согражданам продолжить «делать Америку лучше в новом году».
Однако подписчики стали призывать Байдена погасить часть кредитов, предоставленных студентам на обучение.
Другие читатели выразили недовольство политикой американского лидера по борьбе с коронавирусом.