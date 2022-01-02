Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Поздравление президента Соединенных Штатов Джо Байдена с Новым годом вызвало критику в свой адрес.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

https://twitter.com/JoeBiden/status/1477340350947725312

Так, глава Белого дома опубликовал фотографию в Twitter, сопроводив ее обещанием согражданам продолжить «делать Америку лучше в новом году».

Однако подписчики стали призывать Байдена погасить часть кредитов, предоставленных студентам на обучение.

«У меня огромная студенческая задолженность, что отражается на моей кредитной истории и не дает купить дом. Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?"Задался вопросом один из подписчиков.

Другие читатели выразили недовольство политикой американского лидера по борьбе с коронавирусом.

«Я только что заплатил $150 за тесты на COVID-19 для семьи, я хочу вернуть деньги не только за них, но и за мили, которые я проехал, чтобы их найти», пишет пользователь под ником .