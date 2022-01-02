Луганск, 2 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Бронетехнику у села Пшеничное в Донбассе разместили представители вооруженных сил (ВСУ) Украины. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщила 2 января пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«В зоне ответственности 79-й бригады (ВСУ) отмечено нахождение боевой бронированной машины в районе населенного пункта Пшеничное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением является размещение украинскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил журналистам, что здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе заняли украинские силовики.