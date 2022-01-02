2 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский 2 января проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Мирослава Романенко, , 19:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 2 января проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом украинский лидер 31 декабря написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

«Как мы (власти Украины — М. Р.) и договорились с нашим стратегическим партнером — США, ничего об Украине без Украины, — написал Зеленский. — Запланировали на воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе».

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», «Бородатая бабушка, 112.ua, «Украина Online» и «headlines Украина». Многие указали на то, что без Украины уже «всё решили», а до украинского президента американский лидер «донесет принятое решение».

«Будет ждать, что ему скажет хозяин…» — отреагировал Н. Н.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Какие партнёры? У нас внешнее управление. Мы только у этих так называемых партнёров деньги просим в долг. Эти партнёры не входят даже в топ-5 торговых партнёров Украины. А это: Китай, Польша, Германия, Россия и Белоруссия. Полное внешнее управление, и мы вассалы, а не партнёры», — отреагировал Сергей С.

«Когда мы продались англосаксам со всеми потрохами, мы вправе требовать от них согласования всех позиций по Украине с нами! Неужели… обманут? Как и афганцев? Не может быть!!!» — с сарказмом добавил Сергей.

«Верим! Заграница нам поможет! Украинец и американец — братья навек», — иронизирует Ilia.

«Может, правильно говорить не стратегических партнёров, а господ?» — задался вопросом Artur.

«Как раз большие дяди без Украины всё и решили. А этого лоха (речь о Владимире Зеленском — М. Р.) просто в известность поставят», — добавил Nikholas.

«Позвонит Байден или не позвонит, что изменится? Вова (Зеленский — М. Р.) ничего не решает, ему что говорят, то он и делает», — отреагировал Станислав Т.

«Боюсь, что Байден, послушав новогоднее выступление Зеленского и поняв, как расцвела наша страна, попросит гуманитарную помощь. И поставить новейшее оружие украинских разработок, чтобы на равных разговаривать с Путиным», — пошутил Владімір.

«Дякуемо (благодарим — О. П.), наш белый господин, что вы за нас ещё помните», — с сарказмом написал Серж Ч.

«Галантерейщик и кардинал — это сила!!!» — шутит Александр А.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Папка будет сыночка воспитывать», — пошутила Irina I.

«Сначала со всеми поговорим об Украине, а потом и с Украиной», — с сарказмом отметил Vladyslav S.

«Введёт в курс дела…» — пишет Андрей.

«Указания получит, как дальше продолжать провокацию… в Донбассе», — подытожил Олег.

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