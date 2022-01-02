Василий Иванов,
2 января 2022, 19:26 — REGNUM В Мультимедиа Арт Музее проходит первое международное биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На семи этажах музея представлены работы современных художников, выполненные с использованием новейших технологий, таких как нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность.
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Холл Мультимедиа Арт Музея
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Всего представлено 60 проектов, 23 из которых — проекты иностранных участников, таких как израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелес и Random International, исландский художник Олафур Элиассон и другие.
Донасьен Обер. Кибернетика, биосфера и город
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дмитрий Морозов. adad
Василий Иванов © ИА REGNUM
София Креспо. Нейронный зоопарк
Василий Иванов © ИА REGNUM
В нейронном зоопарке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Валентин Фетисов. Будь моим другом
Василий Иванов © ИА REGNUM
Самозаклинатель. Наталья Алфутова и другие
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа «Читатель» художника Stanza
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дмитрий Кавка. Работа над железом
Василий Иванов © ИА REGNUM
Среди российских художников — 16 выпускников Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, получивших российское и международное признание: Михаил Максимов, Анна Ротаенко, Наталья Алфутова, Валентин Фетисов и другие.
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лу Ян. Великое приключение материального мира
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лу Ян. Великое приключение материального мира
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Паруйр Давтян. Грибной фонтан и Небесная чаша Петри
Василий Иванов © ИА REGNUM
Паруйр Давтян. Грибной фонтан и Небесная чаша Петри
Василий Иванов © ИА REGNUM
Анастасия Королева. Метаморф
Василий Иванов © ИА REGNUM
Художники предлагают поразмышлять об измерениях, которые происходят под влиянием технического прогресса в обществе и в жизни отдельного человека. Многие работы биеннале созданы в коллаборации с учеными и специалистами по новым технологиям. Иммерсивность произведений делает зрителя соучастником происходящего процесса.
Анна Толкачева. Новый Завет Новый интерфейс
Василий Иванов © ИА REGNUM
TeamLab. Жизнь и увядание в текущий момент вечности II
Василий Иванов © ИА REGNUM
Екатерина Балабан. Полигон
Василий Иванов © ИА REGNUM
Аристарх Чернышев. Сверхпотребитель
Василий Иванов © ИА REGNUM
Аристарх Чернышев. Сверхпотребитель
Василий Иванов © ИА REGNUM
Gray Cake. Сны машины
Василий Иванов © ИА REGNUM
Fulu Miziki. Tikanga
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Максимов. Знак толпы 1.2
Василий Иванов © ИА REGNUM
В рамках биеннале запущена цифровая платформа artforthefuture. art, на которой представлено российское и зарубежное цифровое искусство.
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Павел Пепперштейн. Победа над будущим
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ростан Тавасиев. Планетарные туманности
Василий Иванов © ИА REGNUM
AES+F. Турандот 2070
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
В параллельную программу биеннале вошли проекты, которые представлены в «Лаборатории Принятия Будущего» (ВДНХ, павильон № 2) и на выставке «Код искусства» в галерее ГРАУНД Солянка. В марте 2022 года в рамках биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture» пройдет одноименный международный симпозиум.
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка продлится до 3 апреля 2022 года.