2 января 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 19:26 — REGNUM В Мультимедиа Арт Музее проходит первое международное биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На семи этажах музея представлены работы современных художников, выполненные с использованием новейших технологий, таких как нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность.

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

Холл Мультимедиа Арт Музея Василий Иванов © ИА REGNUM

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

Всего представлено 60 проектов, 23 из которых — проекты иностранных участников, таких как израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелес и Random International, исландский художник Олафур Элиассон и другие.

Донасьен Обер. Кибернетика, биосфера и город Василий Иванов © ИА REGNUM

Дмитрий Морозов. adad Василий Иванов © ИА REGNUM

София Креспо. Нейронный зоопарк Василий Иванов © ИА REGNUM

В нейронном зоопарке Василий Иванов © ИА REGNUM Валентин Фетисов. Будь моим другом Василий Иванов © ИА REGNUM

Самозаклинатель. Наталья Алфутова и другие Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа «Читатель» художника Stanza Василий Иванов © ИА REGNUM

Дмитрий Кавка. Работа над железом Василий Иванов © ИА REGNUM

Среди российских художников — 16 выпускников Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, получивших российское и международное признание: Михаил Максимов, Анна Ротаенко, Наталья Алфутова, Валентин Фетисов и другие.

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

Лу Ян. Великое приключение материального мира Василий Иванов © ИА REGNUM Лу Ян. Великое приключение материального мира Василий Иванов © ИА REGNUM

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

Паруйр Давтян. Грибной фонтан и Небесная чаша Петри Василий Иванов © ИА REGNUM Паруйр Давтян. Грибной фонтан и Небесная чаша Петри Василий Иванов © ИА REGNUM

Анастасия Королева. Метаморф Василий Иванов © ИА REGNUM

Художники предлагают поразмышлять об измерениях, которые происходят под влиянием технического прогресса в обществе и в жизни отдельного человека. Многие работы биеннале созданы в коллаборации с учеными и специалистами по новым технологиям. Иммерсивность произведений делает зрителя соучастником происходящего процесса.

Анна Толкачева. Новый Завет Новый интерфейс Василий Иванов © ИА REGNUM

TeamLab. Жизнь и увядание в текущий момент вечности II Василий Иванов © ИА REGNUM

Екатерина Балабан. Полигон Василий Иванов © ИА REGNUM

Аристарх Чернышев. Сверхпотребитель Василий Иванов © ИА REGNUM Аристарх Чернышев. Сверхпотребитель Василий Иванов © ИА REGNUM

Gray Cake. Сны машины Василий Иванов © ИА REGNUM

Fulu Miziki. Tikanga Василий Иванов © ИА REGNUM

Михаил Максимов. Знак толпы 1.2 Василий Иванов © ИА REGNUM

В рамках биеннале запущена цифровая платформа artforthefuture. art, на которой представлено российское и зарубежное цифровое искусство.

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

Павел Пепперштейн. Победа над будущим Василий Иванов © ИА REGNUM Ростан Тавасиев. Планетарные туманности Василий Иванов © ИА REGNUM

AES+F. Турандот 2070 Василий Иванов © ИА REGNUM

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

В параллельную программу биеннале вошли проекты, которые представлены в «Лаборатории Принятия Будущего» (ВДНХ, павильон № 2) и на выставке «Код искусства» в галерее ГРАУНД Солянка. В марте 2022 года в рамках биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture» пройдет одноименный международный симпозиум.

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

Первая международная биеннале «Искусство Будущего» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка продлится до 3 апреля 2022 года.