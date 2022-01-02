Москва, , 16:46 — REGNUM При понимании безальтернативности Минских соглашений работать с Вашингтоном по Украине в любом формате готовы власти Российской Федерации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

Флаги России, Украины и США © ИА REGNUM

«Мы (власти России) со своей стороны готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности Минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу», — сказал дипломат.

По его словам, Москва готова к работе с Вашингтоном при понимании, что «позитивную добавленную стоимость» будет иметь участие американской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на любые возможные провокации со стороны властей Украины в Донбассе, где проживают сотни тысяч граждан РФ, будет дан адекватный ответ.