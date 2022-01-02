Москва, 2 января 2022, 16:43 — REGNUM На юго-востоке Москвы произошла массовая драка, в результате три человека получили ранения. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Отмечается, что в результате конфликта три человека получили колото-резаные ранения, им оказана медицинская помощь. Десять человек были задержаны и доставлены в отдел.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Дагестана вечером 28 декабря произошла массовая драка. Её участниками стали несколько десятков человек. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, утихомирили толпу только после задержания нескольких особо рьяных участников потасовки.
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