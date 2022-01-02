Москва, , 16:43 — REGNUM На юго-востоке Москвы произошла массовая драка, в результате три человека получили ранения. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первого января около 05:00 в ОМВД России по району Текстильщики города Москвы поступило сообщение о конфликте по адресу: Москва, улица Грайвороновская… Установлена группа молодых людей в количестве 13 человек, между которыми на бытовой почве произошел конфликт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате конфликта три человека получили колото-резаные ранения, им оказана медицинская помощь. Десять человек были задержаны и доставлены в отдел.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Дагестана вечером 28 декабря произошла массовая драка. Её участниками стали несколько десятков человек. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, утихомирили толпу только после задержания нескольких особо рьяных участников потасовки.

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