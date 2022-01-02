Москва, 2 января, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Принять с официальным визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко готов Крым «хоть сейчас». Об этом 2 января заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его (президента Белоруссии Александра Лукашенко) хоть сейчас», — сказал дипломат.

По его словам, гражданами России и Белоруссии будет позитивно воспринято дальнейшее укрепление сотрудничества Минска с Крымом и Севастополем, включая установление между ними прямого авиа‑ и железнодорожного сообщения.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что в Крыму готовятся к встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко.